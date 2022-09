Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara se despartise vinerea trecuta de antrenorul Bogdan Andone. Astazi, clubul alb-violet a anuntat numirea pe postul de „principal” a unui alt tehnician care s-a aflat si in trecut in fruntea staff-ului – Octavian Benga. „Ne face placere sa anuntam ca Politehnica Timisoara a ajuns…

- Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca Billel Omrani (29 de ani), cel mai nou transfer al roș-albaștrilor, va juca in meciul cu FC Argeș, din etapa a 12-a, din 2 octombrie. Dupa ce a jucat pentru FCSB 2, in victoria cu CS Dinamo (3-1), Omrani va debuta la prima echipa in meciul cu FC Argeș, urmand ca…

- Președinte le CJD, Corneliu Ștefan, a anunțat ca au fost depuse șase oferte pentru proiectarea și construirea noului stadion din Targoviște. Este vorba de un proiect de 310 milioane. „Ieri, Post-ul Șase oferte pentru proiectarea și construirea noului stadion din Targoviște apare prima data in Gazeta…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, le-a transmis un mesaj clujenilor, in timpul ceremoniei de deschidere a noului an școlar. Emil Boc a ținut un discurs in numele comunitații clujene la ceremonia de deschidere a noului an școlar de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca. La…

- Manifestantii cer retragerea din viata politica a noului presedinte Ranil Wickremesinghe, pe care il considera un aliat al fostului sef al statului Gotabaya Rajapaksa.Dinesh Gunawardena a depus vineri juramantul in functia de prim ministru al Sri Lankai, tara cuprinsa de o profunda criza politica si…

- IMMOFINANZ, unul dintre cei mai mari jucatori pe piața locala de real estate, anunța semnarea unui contract de inchiriere pe o perioada de 25 de ani, pentru o suprafața de 6.500 de metri patrați in myhive Victoria Park, catre Leventer Medical Group, unul dintre cei mai importanți operatori privați de…

- „Suntem intr-un mare pericol, daca țara este condusa de baieți care se dau cu studii. Inseamna ca suntem conduși de niște impostori, pentru ca ei fac, intr-un fel sau altul, o politica”, a declarat Savaliuc, intr-un interviu.Acesta a mai afirmat ca: „Ciuca trebuie sa fie viitorul președinte al Romaniei”.…

