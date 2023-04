Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa joi, in turul doi al turneului WTA 1000 de la Madrid, de catre Aryna Sabalenka. Sorana Cirstea (33 de ani, locul 44 WTA) a pierdut in doua seturi, 4-6, 3-6, meciul disputat in compania jucatoarei din Belarus, Aryna Sabalenka (24 de ani, locul…

- Sorana Cirstea, 44 WTA, 33 de ani, o intalnește azi, in ultimul meci al zilei, nu inainte de ora 20:00, pe Aryna Sabalenka, 2 WTA, 24 de ani, intr-o confruntare de gala din turul secund al turneului de la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Romanca și belarusa s-au…

- Sorin Erlic (67 ani), primul antrenor al Soranei Cirstea (32 de ani, 74 WTA), iși amintește ca „dupa primele luni, mi-am dat seama ca are potențial. A fost precoce, dar oscilanta. Cu Thomas Johansson alaturi, care i-a schimbat radical mentalul, joaca cel mai bun tenis și e capabila de orice”. Sorana…

- Aryna Sabalenka, ocupanta locului secund in clasamentul WTA, a marturisit, imediat dupa infrangerea suferita in fața Soranei Cirstea in „sfertul” de la Miami (4-6, 4-6), ca a fost afectata de condițiile de joc de ieri. Sorana Cirstea ar fi trebuit sa-și afle in aceasta dimineața viitoarea adversara…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu (66 de ani), fin cunoscator al tenisului, a analizat parcursul Soranei Cirstea (32) la turneul WTA1000 de la Miami, unde jucatoarea din Romania a ajuns in semifinale, și o avertizeaza pe Sorana sa nu se concentreze pe locul din clasament: „Asta este o mentalitate paguboasa”.…

- Thomas Johansson e antrenorul care a ”transformat-o” pe Sorana Cirstea. Romanca trece prin cea mai buna perioada a carierei, incununata cu cea mai importanta victorie, 6-4, 6-4 cu Aryna Sabalenka, ocupanta locului 2 WTA. Dupa sfertul de finala de la Indian Wells, a urmat semifinala de la Miami. Fostul…

- Sorana Cirstea (32 de ani, locul 74 WTA) e in semifinalele turneului de la Miami! A trecut de Aryna Sabalenka (24 de ani, locul 2 WTA), scor 6-4, 6-4. Sorana Cirstea va juca in semifinale cu invingatoarea partidei Ekaterina Alexandrova - Petra Kvitova, care se va juca de la ora 02:00 Dupa finalul partidei,…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) s-a calificat, luni seara, in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Miami, dupa 7-6 (3), 6-4 cu Marketa Vondrousova (23 de ani, 103 WTA). Gazetarul Cristian Tudor Popescu e impresionat de prestația Soranei. „Sorana, dublu sfert in Dubla Soarelui! Sorana…