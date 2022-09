Primul mesaj al lui Vladimir Putin pentru noul rege al Marii Britanii

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin i-a transmis felicitari regelului Charles al III-lea pentru proclamarea sa oficiala ca rege al Marii Britanii, prin intermediul unui mesaj publicat de ambasada Rusiei la Londra, pe Twitter, citat de Reuters . ”Majestatea Voastra, va rog sa primiti sincerele mele felicitari cu prilejul…

- Regele Charles al III-lea a susținut un scurt discurs, apoi a citit și semnat documentul prin care a fost proclamat suveran britanic, in cea de-a doua parte a ceremoniei de la Palatul St James din Londra.

- Charles al III-lea este proclamat oficial ca nou rege sambata, la Palatul St James din Londra, de catre Consiliul de Ascensiune, un organism ceremonial istoric care se reuneste pentru a desemna pe fiecare dintre noii monarhi ai Regatului Unit. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de…

- In fața palatului Saint James zeci de camere de televiziune și jurnaliști din toata lumea l-au urmarit pe Charles al III-lea, proclamat oficial rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord, astazi.

- Charles al III-lea va fi proclamat sambata oficial rege al Marii Britanii. Ceremonia va avea loc la Londra. La ora 12.00, la Palatul St James, se va intruni Consiliul de Succesiune pentru proclamarea noului rege Charles al III-lea. In cadrul acestei ceremonii, noul suveran va face o declarație și va…

- Regele Charles al III-lea va fi proclamat oficial monarh, in cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Londra in orele urmatoare. Un organism ce dateaza din perioada anglo-saxona va confirma rolul regelui, la o reuniune ce va fi televizata pentru prima data. Charles a devenit rege in momentul in care…

- Charles al III-lea urmeaza sa fie proclamat oficial rege al Marii Britanii, sambata, in cursul unei reuniuni la Londra a Consiliului Succesiunii, anunta vineri intr-un comunicat Palatul Buckingham, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis condoleanțe Regelui Carol al III-lea cu ocazia decesului Reginei Elisabeta a II-a, potrivit unui mesaj postat joi pe canalul Telegram al Kremlinului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…