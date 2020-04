Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Valeriu Neagoe, un cunoscut medic din Constanța, a murit la Institutul ‘Matei Balș’ din București, iar potrivit unor colegi, acesta a infectat cu coronavirus, dupa ce ar fi intrat in contact cu un asistent infectat. Doctorul Valeriu Neagoe este primul medic roman care a murit infectat cu coronavirus.…

- Un roman intors din Milano, intubat initial la Institutul „Matei Bals” din Capitala a murit la Spitalul Colentina. Barbatul a fost depistat pozitiv la coronavirus comunitar si avea si o forma grava de cancer. Coronavirusul comunitar nu are insa nicio legatura cu SARS Cov 2, spun medicii, anunța MEDIAFAX.Pacientul…

- Barbatul din Gorj a fost declarat complet vindecat, dupa ce ultimele doua teste efectuate in cazul sau au ieșit negative. Primul pacient confirmat in Romania cu infecția provocata de noul coronavirus va fi externat de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, la mai puțin de o saptamana dupa ce…

- Primul caz confirmat de coronavirus, in Romania, a fost depistat in județul Gorj, acolo unde italianul infectat a fost in vizita weekendul trecut. Barbatul are 25 de ani și a ajuns in Capitala, la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș. Niciunul dintre membrii familiei sale, cu care a intrat in contact…

- Ministrul demis al Sanatatii, Victor Costache, a declarat marti ca in Romania nu este niciun pacient care sa fie infectat cu coronavirusul COVID 19 si ca la nivel national capacitatea de diagnosticare a fost extinsa, in afara de Bucuresti, si la clinici din Iasi, Constanta, Cluj si Timisoara, potrivit…

- In Romania11 oameni morti de la gripa - ultima victima un copil de 4 ani Foto: Arhiva. În România, 11 persoane au murit din cauza complicatiilor cauzate de gripa, ultima victima fiind un copil de 4 ani din Judetul Cluj, care avea si alte afectiuni si nu era vaccinat…