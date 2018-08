Primul meci de tenis in Cosmos

Stiri pe aceeasi tema

- Astronautul american Andrew Feustel a disputat, marti, primul meci de tenis in spatiul cosmic! Partida a avut loc cu ocazia celei de-a 50-a aniversari a US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, informeaza Agentia spatiala a Statelor Unite (NASA).

- Perechea romana Irina Begu Mihaela Buzarnescu s a oprit in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a fost invinsa, miercuri, de cuplul Nicole Melichar SUA Kveta Peschke Cehia , cap de serie numarul…

- In perioada 15-24 iulie, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca se vor desfasura Campionatele Europene de Tenis de Masa pentru Cadeti si Juniori. Competitia are loc pentru prima data dupa 59 de ani. La acest ...

- Argentinianul Juan Martin Del Potro, cap de serie nr.5, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de tenis de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins sambata in trei seturi, 6-4, 7-6 (7-4), 6-3, pe francezul Benoit Paire. Tot in optimi s-a calificat si canadianul Milos Raonic,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care a cucerit duminica primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros, si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului WTA dupa acest succes, distantandu-se la peste 1.200 puncte de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki. Americanca…

- Fosta mare campioana braziliana de tenis Maria Esther Bueno, castigatoare a 19 turnee de Mare Slem, inclusiv sapte la simplu, a incetat din viata in noaptea de vineri spre sambata, la varsta de 78 de ani, a anuntat nepotul sau, Pedro Bueno, conform AFP. Diagnosticata cu o boala incurabila anul…

- Perechea romano-spaniola Sorana Cirstea/Sara Sorribes Tormo s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut de Svetlana Kuznetova (Rusia)/Lucie Safarova (Cehia) in doua…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, N.3 mondial, s-a calificat in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut joi in doua seturi, 6-4, 6-3, de frantuzoaica Fiona Ferro, locul 257 WTA, beneficiara a unui wild card. Castigatoare in 2016 la Roland Garros,…