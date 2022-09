Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec (31 de ani) a marcat o „dubla” in prima repriza a deplasarii pe care Farul o joaca la Ploiești. Reușita secunda a fost incantatoare. Denis Alibec traverseaza o perioada senzaționala. Astazi, in deplasarea de pe „Ilie Oana”, a deschis scorul in minutul 11. A primit o pasa subtila de la…

- Fotbalul romanesc ofera momente rare. Duelul dintre Universitatea Craiova și Farul a fost oprit cateva zeci de secunde pentru ca doi suporteri s-au batut pe teren. Duelul s-a disputat la Severin, iar formația lui Mirel Radoi a caștigat cu 4-3, dupa ce oaspeții au condus cu 3-1. Doi suporteri s-au batut…

- Petrolul s-a impus cu 2-1, contra celor de la Botoșani, la capatul unui meci concludent, cu multe plusuri, care poate fi considerat, de departe, cel mai bun de pana acum! Asta pentru ca oaspeții nu au avut niciun șut pe poarta, cu excepția celui din prelungiri, in care au și marcat, in timp ce elevii…

- Farul - Voluntari 2-1, intr-un meci din etapa #6 din Superliga. Denis Alibec, atacantul constanțenilor, a vorbit dupa primul gol de la revenirea in Liga1. Internaționalul roman ar fi putut sa marcheze chiar mai multe goluri. In minutul 48, a șutat din marginea careului, insa mingea lovit bara. Portarul…

- Astazi, 19 august 2022, de la ora 21.00, in direct pe Digisport 1, Prima Sport și Orange Sport, FC U 1948 Craiova o va intalni pe teren neutru, la Targu Jiu, pe pe FC Petrolul Ploiești. Adica, o echipa aflata posibil inaintea chiar a trei meciuri consecutive pe arena Ilie Oana! Ieri, cu o zi […]

- Petrolul - Rapid, meci contand pentru etapa a 5-a din SuperLiga, se joaca, sambata, 13 august, de la ora 21:45, pe Stadionul “Ilie Oana”, si va fi transmis in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Dupa prima victorie din Superliga a Petrolului, in actualul sezon, pentru elevii lui Nae Constantin urmeaza un meci ”cat un sezon”, ca imagine și orgolii. Sambata, 13 august, de la ora 21.45, ”Lupii” vor primi vizita lui FC Rapid 1923, in cel mai așteptat meci al acestui debut de sezon, mai ales ca…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…