Stiri pe aceeasi tema

- CNN a transmis ca a obținut inregistrarea unei convorbiri telefonice din 2019, in care Rudy Giuliani, un aliat al lui Trump, poate fi auzit exercitand presiuni asupra unui inalt oficial ucrainean pentru a-l convinge sa deschida o ancheta pe tema teoriilor conspirației legate de Joe Biden, pe atunci,…

- ​Liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca nu este împotriva interogarii activistului Roman Protasevici de catre separatistii din estul Ucrainei. În acest sens, Lukasenko i-a invitat pe "anchetatorii" din Luhansk care au deschis un "dosar penal" împotriva…

- Portarul olandez Jasper Cillessen, testat pozitiv la Covid-19 in urma cu cateva zile, a fost nevoit sa declare forfait pentru turneul final al EURO 2020, intrucat selectionerul Frank de Boer nu doreste sa-si asume riscuri privind perioada de care va avea nevoie jucatorul pentru a se restabili, informeaza…

- Reprezentativa de fotbal a Olandei va incepe pregatirile pentru EURO 2020 in cursul zilei de luni, cand 34 de jucatori urmeaza sa se prezinte sub comanda selectionerului Frank de Boer, informeaza Reuters. Internationalii olandezi se vor antrena timp de trei zile sub comanda lui De Boer, care…

- Nationala de fotbal a Olandei nu se numara printre marile favorite la EURO 2020, considera selectionerul Frank de Boer, in opinia caruia cele mai puternice echipe de la turneul final sunt Belgia, Franta si Spania, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. De Boer spera sa ajunga cu Olanda "cel…

- Demonstrație impotriva restricțiilor la Amsterdam. Peste 1.000 de oameni au participat la asa numitul Marș al Libertații. Guvernul Olandei a amanat planurile de a relaxa restricțiile anti-Covid.

- Guvernul ucrainean l-a declarat marti persona non grata pe consulul rus la Odesa, dupa ce Moscova a decis luni expulzarea unui diplomat al ambasadei Ucrainei in Rusia, a anuntat Ministerul de Externe ucrainean, relateaza agentia EFE potrivit Agerpres. Expulzarea diplomatului ucrainean este o ''continuare…

- Fotbalistii nationalei Olandei vor protesta impotriva gazduirii Cupei Mondiale 2022 de catre Qatar, inaintea meciului lor de sambata cu Letonia, de la Amsterdam, din preliminariile acestei competitii, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, fundasul Matthijs de Ligt, citat de Reuters.…