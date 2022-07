Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a anuntat instalarea lui Nicolae Dica, pe banca tehnica. Antrenorul il inlocuieste pe Anton Petrea. „Nicolae Dica este noul antrenor al FCSB, acesta fiind al doilea sau mandat ca principal al echipei noastre. Tehnicianul in varsta de 42 de ani a condus deja primul antrenament si va reveni pe banca…

- RAPID - FCSB 2-0. Toni Petrea, fara victorie dupa primele trei meciuri oficiale ale sezonului, a lasat de ințeșes, la finalul meciului din Giulești, ca se gandește sa plece de la roș-albaștri și ca va discuta despre intențiile sale cu patronul Gigi Becali. „Se poate spune ca meciul cu Saburtalo ar…

- Toni Petrea (48 de ani), antrenorul lui FCSB, a vorbit despre situația lui Valentin Crețu, absent din lot pentru meciul cu Rapid. Rapid - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Antrenorul bucureștenilor a…

- La finalul infrangerii cu Saburtalo, scor 0-1, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat din nou ca vrea sa iasa din fotbal. Hemut Duckadam este insa de parere ca finanțatorul roș-albaștrilor nu va ceda echipa niciodata. Returul de la București este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30,…

- Toni Petrea (47 de ani), antrenorul lui FCSB, a analizat eșecul in fața celor de la Saburtalo, scor 0-1. Antrenorul roș-albaștrilor s-a declarat dezamagit de prestația lamentabila a echipei sale, insa ramane increzator ca FCSB poate obține calificarea la returul de saptamana viitoare. „Pentru noi s-a…

- Cristian Țermure (50 de ani), antrenorul cooptat de FCSB in staff ca „secund” al lui Toni Petrea, ar fi fost filmat in ipostaze compromițatoare la una dintre serie cu șprițuri și gratare organizate de Laurențiu Reghecampf in perioada CSU Craiova. FCSB a anunțat joi revenirea lui Cristian Țermure in…

- Laurențiu Reghecampf (46 de ani) a prefațat manșa decisiva a semifinalei Cupei Romaniei, impotriva lui Sepsi. Antrenorul celor de la CS Universitatea Craivoa a vorbit și despre lupta la titlu din Liga 1. CS Universitatea Craiova - Sepsi Sf. Gheorghe se joaca joi, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.ro.…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca lupta la titlu in acest sezon nu va fi incheiata daca formatia sa pierde partida cu Universitatea Craiova, dar a recunoscut ca in aceasta situatie sansele vor scadea. „Suntem constienti de importanta…