Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 383 cazuri noi și trei decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 102 de oameni internați la ATI OFICIAL| 383 cazuri noi și trei decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 102 de oameni internați la ATI Vineri, 13 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al…

- COVID-19: Zeci de romani au fost reconfirmați pozitiv, arata ultimele date ale autoritaților. Conform ultimelor statistici, in Romania s-au inregistrat 326 de cazuri noi de coronavirus din aproape 30.000 de teste și 8 decese, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 11 august, pe teritoriul Romaniei, au…

- Autoritațile au confirmat vineri 230 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 27.844 de teste. In ultimele 24 de ore au fost raportate și cinci decese COVID, in vreme ce la ATI sunt in prezent internați 68 de pacienți, in ușoara scadere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica…

- La raportarea din 3 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.915 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 233 cazuri noi…

- La raportarea din 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.776 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 46 cazuri…

- Un numar de 51 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 27.800 de teste, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana marti, pe teritoriul Romaniei…

- Autoritațile au confirmat vineri 37 de noi infectari cu coronavirus, dupa efectuarea a 25.199 de teste in ultimele 24 de ore in Romania. Tot in ultimele 24 de ore a fost raportat un deces al unei persoane infectate. Alte 36 de decese din perioada anterioara au fost acum introduse in baza de date.Grupul…

- La raportarea din 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.122 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 53 cazuri…