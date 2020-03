Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a noua ediție a Salonului de Carte Bookfest Timișoara, programata in perioada 12-15 martie, se anuleaza din cauza masurilor de prevenție impuse de autoritați pentru a stopa raspandirea coronavirusului.

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat și Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, au anuntat mai... The post Coronavirus in Romania, restrictii anuntate de autoritati. Se interzice orice eveniment cu peste 1.000 de persoane appeared first on Renasterea…

- Autoritatile au interzis de duminica, în contextul prevenirii unei raspândiri a coronavirusului în România, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie într-o incinta, fie în aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului…

- Actrita si modelul Madalina Ghenea si-a anulat venirea in Romania, la premiera filmului „Urma”, regizat de Dorian Boguta, din cauza masurilor de protectie impotriva epidemiei de coronavirus.

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.