Universitatea Ovidius din Constanta organizeaza, in perioada 14 – 16 mai, primul maraton de vaccinare dedicat tinerilor, la Pavilionul Expozitional din Mamaia. Universitatea Ovidius din Constanta (UOC), prin Facultatea de Medicina, in parteneriat cu Asociatia Studentilor Medicinisti si Tinerilor Medici Constanta (ASMTMC), Liga Studentilor UOC si Capitala Tineretului, organizeaza, alaturi de Directia de Sanatate Publica (DSP), in perioada 14 – 16 mai, la Pavilionul Expozitional din Mamaia, primul maraton de vaccinare destinat tinerilor. In cadrul maratonului de vaccinare, tinerii care doresc sa…