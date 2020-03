Stiri pe aceeasi tema

- Compania Ford a anuntat ca isi inceteaza temporar activitatea incepand cu data de 19 martie 2020. Cei peste 6.000 de angajati de la uzina din Craiova vor intra in somaj tehnic si vor primi 78% din salariu. Ford va pierde in fiecare zi 16,5 milioane de euro.

- La 20 zile de la primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul Romaniei, numaram la acest moment 139 de cazuri. Sunt datele pe care le avem pana la aceasta ora conform Institutului Național de Sanatate Publica. Bucurestiul ramane focarul cel mai mare, cu 39 de pacienti confirmati, in total.

- "Este prima oara in cei 27 de ani de existenta a Mobexpert cand magazinele vor fi inchise. Insa sanatatea clientilor si angajatilor nostri este prioritara. Pentru ca nu vindem un produs de prima necesitate pentru actuala situatie, singura decizie responsabila este sa intrerupem activitatea." a declarat…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, sustine ca poate interzice legal activitatea agentilor economici. Totusi, edilul solicita mediului de afaceri sa-si sisteze activitatea in Capitala pentru urmatoarele doua saptamani, in contextul raspandirii coronavirusului.

- Aeroportul Ciampino din Roma, care opereaza in principal zborurile low cost, va fi inchis incepand de vineri ca urmare a epidemiei de coronavirus, in timp ce aeroportul Fiumicino, dedicat mai ales zborurilor internationale, isi va reduce activitatea de marti,17 martie, potrivit societatii Aeroporti…

- Zvonul ca Bucureștiul ar putea intra in carantina a creat panica printre locuitorii Capitalei. Mulți au mers sa faca provizii de alimente, astfel ca rafturile supermarketurilor s-au golit iar. Ministrul de Interne, Marcel Vela, dezminte informațiași susține ca nu se pune problema ca orașul sa fie inchis.

- Mii de copii din toata țara ajung zilnic la urgente, cu simptome de boli respiratorii, iar medicii spun ca ne aflam in sezon pre-epidemic, pentru ca aproape jumatate din testele rapide de gripa sunt pozitive. Gripa incepe sa se extinda in special in randul celor cu grad ridicat de risc si mai ales…

- Surse din randul anchetatorilor au declarat, vineri, pentru Mediafax, ca imediat dupa producerea accidentului au existat declarații verbale contradictorii. In plus, poziția mașinilor nu conducea catre o ipoteza clara asupra vinovației. Mergand pe firul evenimentului – spun surse judiciare – anchetatorii…