Stiri pe aceeasi tema

- Studenții și profesorii din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava s-au implicat de la inceputul conflictului militar din Ucraina in sprijinul persoanelor refugiate care ajung pe teritoriul Romaniei, iar prin implicarea conducerii USV au fost efectuate șapte transporturi cu ...

- Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava a creat un centru de ajutor și consiliere pentru refugiații din Ucraina care continua sa vina in numar mare la noi in țara. Peste 500 de voluntari, studenti si profesori ai Universitații sunt implicați și ii sprijina pe partea de cazare, transport sau alte…

- Peste 500 de voluntari, studenti ai Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava (USV), dar si profesori, ofera asistenta celor care pleaca din Ucraina din cauza razboiului, informeaza institutiei de invatamant superior, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 500 de voluntari, studenti ai Universitatii ‘Stefan cel Mare’ din Suceava (USV), dar si profesori, ofera asistenta celor care pleaca din Ucraina din cauza razboiului, informeaza institutiei de invatamant superior. ‘In prezent, peste 500 de voluntari, studenti ai USV, dar si profesori, ofera asistenta…

- In colaborare cu UNICEF Romania, incepand de marti la Vama Siret va fi instalat un cort in care o echipa formata din specialisti UNICEF si asistenti sociali si psihologi voluntari din cadrul DGASPC Suceava vor asigura consilierea si accesul la servicii specializate, in functiile de nevoile refugiatilor.…

- Echipa UNICEF Moldova s-a deplasat la punctul de trecere Palanca de la hotarul Republicii Moldova cu Ucraina, unde este situat Centrul provizoriu de gestionare a situatiei de criza, oferind un prim lot de ajutoare umanitare refugiaților cu copii. UNICEF a livrat patru tone de produse de igiena de prima…

- O tabara mobila pentru gazduirea temporara a refugiaților din Ucraina a fost ridicata pe terenul de fotbal al orașului Siret, județul Suceava. Vama din Siret, județul Suceava, este principalul punct de intrare in Romania al cetațenilor ucraineni care fug din calea razboiului. Dupa o mobilizare impresionanta…