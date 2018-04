Stiri pe aceeasi tema

- The Empty Shop este un magazin cu scop umanitar, cu puncte de colectare in alte 12 mall-uri din Romania. Centrul comercial de la Galati isi propune sa stranga cel putin 500 de kilograme de haine, in doua saptamani, pe care „Let’s Do It, Romania” le va distribui catre 1.000 de familii nevoiase.

- In mall-ul Promenada din Capitala s-a deschis primul magazin din Romania in care rafturile sunt goale. Spatiul a fost gandit intentionat asa, tocmai pentru ca oamenii sa poata veni sa doneze hainele pe care nu le mai imbraca si care vor ajunge la familii cu posibilitati materiale reduse.

- Businessul Secom, infiintat in urma cu 27 de ani, specializat in importul si distributia de suplimente alimentare, a deschis un magazin in Arad pe o suprafata de 60 mp, dupa o investitie de 40.000 de euro, si ajunge astfel la 13 magazine proprii la nivel national, in zece dintre cele mai mari orase…

- Liliana Paraipan investea, in 2005, 200.000 de euro in primul SPA din Bucuresti. Nu avea un plan 100% pus la punct dar stia ca exista o nevoie in piata pentru cei care isi cauta o oaza de liniste. Mica ei afacere a ajuns intre timp atat de populara, incat pasul francizarii a venit natural, in 2018.…

- Simona Halep (2 WTA) a sustinut marti o conferinta de presa la Doha, declarandu-se entuziasmata si in acelasi timp emotionata ca va imbraca un echipament Nike timp de patru ani, incepand cu turneul de categorie Premier 5. Intelegerea dintre Simona Halep si Nike este deja oficiala, constanteanca…

- Cu autocarul la protestul din Bucuresti. Ideea ii apartine unui fost ministru si senator UDMR Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate…

- Pe retelele de socializare, de mai multe zile, a fost pornita o mobilizare pentru participarea la un protest urias, sambata, 20 ianuarie. "Haideti cu noi! Pe 20 ianuarie, la Bucuresti, la miting. Nori negri se aduna: premierul desemnat a declarat ca sprijina total contrareforma din justitie.…

- Muzeul Iluziilor a fost deschis in premiera la Iasi in incinta Muzeului Municipal. Acesta va putea fi vizitat pana pe data de 2 februarie. Conceptul este unul unic in Romania si are un caracter interactiv – vizitatorii pot intelege cum functioneaza iluziile datorita explicatiilor oferite de ghizi. Pretul…