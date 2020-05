Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai periculosi criminali din Romania a fost eliberat dupa 22 de ani de detentie. Marius Csampar a fost condamnat pe viata in 1997 pentru 6 crime odioase, una dintre victime fiind decapitata. Initial, Judecatoria Drobeta Turnu Severin i-a respins lui Csampar cererea, insa el si-a castigat…

- Unul dintre cei mai periculoși criminali din Romania a fost eliberat, dupa 22 de ani de detentie, transmite Mediafax. Marius Csampar a fost condamnat pe viata, in 1997, pentru 6 crime idioase, una dintre victime fiind decapitata.

- Condamnat la 99 de ani de inchisoare pentru patru crime din cele șase recunoscute, Marius Csampar a fost eliberat din inchisoare pentru buna purtare. Dupa cateva zile de libertate, criminalul in serie care a ingrozit Romania a șocat din nou!

- A fost admisa cererea de eliberare a criminalului care a ingrozit Romania prin comiterea a șase omoruri. Marius Csampar a fost incarcerat la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin iar un complet de judecata din Mehedinți a decis eliberarea lui.

- A ucis cu sange rece șase oameni și a primit o condamnare la 99 de ani de inchisoare. A ieșit ina dupa 22 de ani, pentru buna purtare. E decizia justiției din Romania, justiție a carei imparțialitate e aparata an de an cu proteste de strada. In SUA, un astfel de criminal ar fi fost condamnat pe viața,…

- Criminalul, Marius Csampar, a fost eliberat din inchisoare dupa 22 de ani, pentru buna purtare, dupa ce a facut cerere de liberare condiționata. Supranumit și „vanatorul de oameni”, el s-a aflat pentru a treia oara in fața comisiei, convingandu-i membrii ca merita sa iasa din inchisoare deoarece a participat…

- Condamnat pentru fapte de terorism, dupa ce a pus la cale un atentat cu petarde de 1 Decembrie, ”revoluționarul” Beke, din Ținutul Secuiesc, a ajuns ținta miștourilor unor judecatori puși pe șotii.

- Unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, care se lauda cu zeci de talharii și tentative de omor, este chemat in fața judecatorilor chiar de nevasta, alaturi de fostul soț al acesteia, pentru paternitatea copilului.