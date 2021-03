Primul lot de vaccinuri gratuite impotriva COVID-19 livrate prin intermediul platformei globale COVAX a ajuns joi seara in Republica Moldova, care a devenit astfel prima tara din Europa care primeste doze de vaccin prin acest mecanism, informeaza MOLDPRES. "Cele 14.400 de doze de vaccin AstraZeneca ne vor ajuta sa continuam imunizarea personalului medical si sa reducem rata de raspandire a virusului. In continuare, facem tot ce ne sta in puteri pentru ca cetatenii moldoveni sa beneficieze gratuit si cat mai repede de mai multe tipuri de vaccin impotriva COVID-19', a spus Maia Sandu in cadrul…