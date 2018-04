Stiri pe aceeasi tema

- Fidesz, partidul de guvernamant din Ungaria, condus de premierul Viktor Orban, a castigat alegerile parlamentare, arata cele mai noi rezultate. Dupa numararea a peste 90% din voturi, cifrele arata ca Orban va ramane in continuare la conducerea tarii, avand asigurata majoritatea cu aproape 50% din voturile…

- Partidul de guvernamant Fidesz si a asigurat o majoritate de doua treimi si in viitorul parlament al Ungariei, obtinand potrivit rezultatelor preliminare anuntate de autoritatea electorala nationala 133 de mandate parlamentare din cele 199, informeaza Reuters, preluat de Agerpres. Liderul Fidesz, premierul…

- Partidul de guvernamant Fidesz si-a asigurat o majoritate de doua treimi si in viitorul parlament al Ungariei, obtinand potrivit rezultatelor preliminare anuntate de autoritatea electorala nationala 133 de mandate parlamentare din cele 199, informeaza Reuters. Liderul Fidesz, premierul Viktor Orban,…

- Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a obtinut o majoritate de doua treimi in viitorul parlament de la Budapesta, in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Ungaria, potrivit primelor rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 74,6% din voturi, informeaza Reuters. Conform…

- Conducerea Partidului Socialist din Ungaria a demisionat dupa victoria formatiunii de guvernamant Fidesz in alegerile parlamentare de duminica, informeaza Reuters. "Ne consideram raspunzatori de ceea ce s-a intamplat, am recunoscut decizia alegatorilor", le-a declarat sustinatorilor si…

- Fidesz, partidul premierului nationalist de dreapta Viktor Orban, a obtinut 49,5% din voturi in alegerile legislative desfasurate duminica in Ungaria, arata primele rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 69,1% din voturi, potrivit Reuters.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la un…

- Sprijinul alegatorilor din Ungaria pentru Fidesz (dreapta), partidul premierului Viktor Orban, a scazut la 29% in februarie fata de 32% in luna precedenta, dar formatiunea este in continuare favorita la castigarea scrutinului de pe 8 aprilie, indica un sondaj publicat miercuri, preluat de Reuters.…