Primul lider politic PRO România propune tăierea drastică a subvenţiei partidelor pentru a aloca banii spitalelor "Avand in vedere situația și perioada extrem de dificila pe care o traverseaza și țara noastra, consider ca este un lucru imperios necesar ca un procent de 80% din suma de bani destinata partidelor politice sub forma de subvenție din partea statului, sa fie redirecționata pentru achiziționarea de materiale de protecție atat de necesare pentru medici, asistente și pentru toți aceia care astazi se afla in prima linie in acest razboi pentru viața, pe care il purtam in aceasta perioda! Am spus 80% și nu 100%, gandindu-ma la cheltuielile curente și necesare pe care le are orice formațiune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

