- O operațiune de amploare a avut loc in Bihor duminica dimineața. Procurorii DIICOT și Poliția Romana au fost descoperit primul laborator de extragere secundara a cocainei din Romania, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Romane. Doi carauși columbieni, un israelian și doi…

- Aproximativ 220.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 54.560 mijloace de transport au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire), vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, a informat IGPF. Pe sensul de intrare in Romania…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca primele carduri pe care vor fi incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei au fost distribuite de Posta Romana, iar vouchere vor fi incarcate pe carduri dupa ce se incheie distribuirea, incepand cu data de 20 iunie. Aproximativ 3 milioane de persoane vor beneficia…

- Peste 200 de presupusi membri ai unei retele de trafic de persoane au fost arestati in Austria, Ungaria, Slovacia, Cehia si Romania, a anuntat joi, la Viena, ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, potrivit DPA, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…