Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfașurat o acțiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat specializat in importul de droguri de mare risc. La inceputul lunii iunie 2022, ar fi fost constituit un grup infracțional…

- Politistii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfasurat duminica, 10 iulie, o actiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat specializat in importul de droguri de mare risc.

- Anchetatorii au descoperit in Bihor primul laborator de extragere secundara a cocainei. O grupare a inchiriat o cabana in afara zonelor locuite din Bihor, iar acolo extrageau, pe cale chimica, cocaina. Valoarea cocainei descoperite este de 200.000 de euro. Polițiștii și procurorii au inceput sa supravegheze…

- Polițiștii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfașurat duminica, 10 iulie, o acțiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat specializat in importul de droguri de mare risc. La inceputul lunii iunie 2022, ar fi fost constituit un grup infracțional…

- Anchetatorii au descoperit in Bihor primul laborator de extragere secundara a cocainei. O grupare din care faceau parte romani, israelieni și columbieni a inchiriat o cabana in afara zonelor locuite din Bihor, iar acolo extrageau, pe cale chimica, cocaina.

- Polițiștii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfașurat duminica, 10 iulie, o acțiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat specializat in importul de droguri de mare risc.

- Anchetatorii au descoperit in Bihor primul laborator de extragere secundara a cocainei. O grupare a inchiriat o cabana in afara zonelor locuite din Bihor, iar acolo extrageau, pe cale chimica, cocaina. Valoarea cocainei descoperite este de 200.000 de euro. Potrivit Poliției Romane, polițiștii și procurorii…

- Un laborator de extragere a cocainei amestecata in cafea a fost descoperit de politisti intr-o locatie din munti, in judetul Bihor, iar doi chimisti din Columbia au fost prinsi in flagrant.