Primul județ reintrat în scenariul roșu. Ce restricții vor fi pentru restaurante și nunți Un județ din Romania este primul intrat in scenariul roșu din valul 4 al pandemiei de covid-19 de la noi din țara. Aici s-au luat deja masuri și restricții ce pot fi aplicate incepand de luni. Județul care a depașir incidența de 3 la mie Un județ din Romania se afla pe primul loc privind […] The post Primul județ reintrat in scenariul roșu. Ce restricții vor fi pentru restaurante și nunți appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul 4 al pandemiei se resimte deja in Romania de cateva saptamani. Incidența de infectare in București a ajuns la 2,05 la mia de locuitori. Astfel, in aceste condiții Capitala urmeaza sa intre in scenariul galben. Asta inseamna ca revin anumite restricții printre care purtarea maștii…

- Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub doi la mie, municipiul va intra de vineri in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru locuitori. „Asa cum am procedat in cazul fiecarei unitati administrativ-teritoriale,…

- Inca o comuna din Romania intra in scenariul roșu. Este vorba despre Feleacu din județul Cluj, județ in care sunt așteptați zeci de mii de fani ai festivalului Untold care incepe pe 9 septembrie.

- Localitatea Ignesti, judetul Arad, a ajuns la incidenta de 10,14 la mie, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis impunerea de restrictii aferente acestei incidente. Astfel, circulatia pe timpul noptii, dupa ora 20.00, este restrictionata doar la motivele intemeiate, iar programul operatorilor…

- Localitatea Margau, din județul Cluj, este prima localitate care intra in scenariul roșu, in valul patru al pandemiei. In comuna Margau, județul Cluj, a fost aprobat scenariul roșu din cauza numarului ridicat de persoane infectate cu noul coronavirus. In aceasta zona, rata persoanelor confirmate cu…

- PRIMA localitate din Romania care REINTRA in scenariul roșu, in valul 4 al pandemiei. Ce restricții sunt impuse PRIMA localitate din Romania care REINTRA in scenariul roșu, in valul 4 al pandemiei. Ce restricții sunt impuse Astazi, 24 august, comuna Margau, din județul Cluj, reintra in scenariul roșu,…

- Localitatea Margau, din județul Cluj, este prima localitate care intra, marți, in scenariul roșu, in valul patru al pandemiei. In comuna Margau, județul Cluj, a fost aprobat scenariul roșu din cauza numarului ridicat de persoane infectate cu noul coronavirus. In aceasta zona, rata persoanelor confirmate…

- Cand ar putea REINTRA județul Alba in scenariul galben sau roșu. TABELUL realizat de un cercetator roman Cand ar putea REINTRA județul Alba in scenariul galben sau roșu. TABELUL realizat de un cercetator roman Octavian Jurma, cercetatorul, a realizat un tabel, in baza caruia se poate concluziona cand…