Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat, vineri, in timpul unei vizite in judetul Vrancea, ca a dispus sistarea tragerilor cu rachete antigrindina in judetul Prahova dupa ce peste 90% dintre fermieri au solicitat acest lucru. „Astazi am semnat ordinul de ministru pentru sistarea tragerilor cu…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat, vineri, in timpul unei vizite in judetul Vrancea, ca a dispus sistarea tragerilor cu rachete antigrindina in judetul Prahova dupa ce peste 90% dintre fermieri au solicitat acest lucru, potrivit Agerpres.

- Marcel Ciolacu precizeaza ca vineri va fi alaturi de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru a evalua situatia pagubelor produse de seceta in teren, dar si sumele care trebuie acordate agricultorilor afectati. „Aud prea multe discutii, in ultimele zile, despre linii rosii sau galbene. Acest guvern…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca MADR va incerca sa intervina urgent cu un mecanism prin care sa fie amanate ratele la banci in cazul societaților din agricultura aflate in pericol de insolventa din cauza culturilor compromise de seceta, conform Agerpres.

- Intinerirea agriculturii romanești reprezinta una dintre prioritațile echipei de conducere de la MADR. In acest context, ministrul Florin Barbu a declarat, in repetate randuri, ca va lua masuri pentru a sprijini tinerii care doresc sa se implice in acest domeniu. Astazi, intr-o postare pe Facebook,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, atrage atenția tuturor fermierilor romani ca doar pana vineri, 7 iunie, se mai pot depune cererile pentru subvenții pentru anul acesta. Dupa aceea, nici o cerere nu va mai fi luata in considerare. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Florin Barbu, ministrul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat astazi planurile Guvernului de a plafona adaosurile comerciale pentru toate alimentele produse in Romania, intr-o intervenție la B1 Tv. Conform declarațiilor sale, proiectul de lege este aproape finalizat și ar putea fi aprobat in aproximativ o luna. Florin…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, se simte oltean și in campania electorala. Cel puțin, așa rezulta din postarea de pe Facebook-ul sau personal, din aceasta dimineața. „Dragii mei olteni, incepe campania electorala pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie!”, spune Florin Barbu in…