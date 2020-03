Primul județ care INTERZICE părăsirea locuinței Au fost introduse unor restricții de circulație a persoanelor, in Maramureș, potrivit deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (SCJU). Astfel, persoanele peste 60 de ani au voie sa iasa la cumparaturi decat intre orele 7 și 11, anunța... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

