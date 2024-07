Istvan Kovacs, unul dintre cei mai respectați arbitri din categoria Elite, a descris sezonul 2023-2024 ca fiind „sezonul perfect” in primul sau interviu dupa finala Europa League și participarea la EURO 2024. Intr-un interviu acordat pentru FRF.tv, Kovacs a reflectat asupra unui an plin de realizari și momente memorabile pentru el și echipa sa de […] The post Primul interviu al lui Istvan Kovacs dupa finala Europa League și EURO 2024: „A fost sezonul perfect” appeared first on Puterea.ro .