Primul îngheț mai serios al iernii în București: accident în lanț cu 20 de mașini Nu mai puțin de 20 de mașini s-au ciocnit in aceasta dimineața in Capitala, in zona Vitan Barzești, dupa ce șoferii au pierdut controlul volanului din cauza drumului acoperit cu gheața. Traficul este inca blocat, chiar daca majoritatea mașinilor au parasit zona accidentului. Citeva autoturisme insa nu au mai fost in stare de funcționare și așteapta sa fie ridicate. Drumul a inghețat in cursul nopții din cauza temperaturilor negative, iar apa care se afla pe carosabil ca urmare a ploilor de ieri a inghețat. Cum nu s-a intervenit imediat prin aruncarea de material anti-derapant, mașinile au devenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate nu mai puțin de 20 de mașini a avut loc, joi dimineața, pe strada Iuliu Hațeganu din Capitala, in zona Vitan, transmite Digi24. Din fericire nu au existat victime, insa traficul in zona este restricționat. Din primele informații, accidentul s-ar fi produs din cauza…

- Un accident in lanț in care sunt implicate cel puțin 20 de mașini a avut loc joi dimineața, in București. Traficul este restricționat pe strada Iuliu Hațeganu, intre șoseaua Vitan Barzesti și Splaiul Unirii, pe ambele sensuri.

- Doi barbați au blocat traficul pentru a-și cumpara shaorma. Aceștia și-au parcat mașina pe banda de circulație pentru autobuze și l-au amenințat pe șoferul STB care le-a atras atenția. Nesimțirea celor doi barbați a mers și mai departe. Unul dintre ei a lovit autobuzul cu piciorul. Intregul incident a…

- Traficul este restrictionat, miercuri dimineata, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 18, pe sensul de mers catre Capitala, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov, din cauza unei coliziuni fata-spate intre patru autovehicule, informeaza Centrul Infotrafic

- O porțiune de drum pe strada Ismail din Capitala, intre strazile București și 31 August, s-a surpat aseara. Motivul apariției acestei groape imense sunt rețelelor subterane defecte. La fața locului au intervenit serviciile municipale pentru a remedia situația.

- Un barbat inconștient a fost adus la Spitalul Victor Babeș din Capitala, cu o mașina personala, de catre trei persoane. Oamenii au precizat ca barbatul nu se simțea deloc bine din cauza coronavirusului, insa dupa ce medicii l-au consultat, au realizat ca barbatul era deja mort. O mașina particulara,…

- Locuitorii din București au primit, miercuri, un mesaj RO Alert de avertizare in contextul creșterii uriașe a cazurilor de infectare cu Covid-19. „Alerta extrema! In contextul creșterii accelerate a ratei de infectare la nivel național cu virusul Sars-CoV-2, pentru protejarea sanatații dumneavoastra…