Primul infectat cu SARS-CoV-2 raportat de Coreea de Nord. A trecut fraudulos frontiera Coreea de Nord a informat despre un prim caz “suspectat” de contaminare cu noul coronavirus, instituind stare de “urgenta maxima” pentru a stopa flagelul, a anuntat duminica agentia de presa oficiala nord-coreeana KCNA, preluata de agențiile internaționale și de Agerpres. Acest caz se refera la o persoana care “s-a intors la 19 iulie dupa […] The post Primul infectat cu SARS-CoV-2 raportat de Coreea de Nord. A trecut fraudulos frontiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

