Primul incendiu major al anului din Spania a izbucnit vineri Primul incendiu major al anului din Spania in regiunea de est, Valencia, a izbucnit in noaptea de vineri (24 martie), distrugand peste 3.000 de hectare (7.413 acri) de padure și forțand 1.500 de locuitori sa-și abandoneze casele, au declarat autoritațile, potrivit Reuters. Videoclipul filmat in apropierea varfului Santa Barbara din estul regiunii Valencia a aratat incendii aprinse și fum care se ridica pe cerul nopții. O iarna neobișnuit de uscata in parți din sudul continentului european a redus umiditatea in sol și a starnit temeri de repetarea anului 2022, cand 785.000 de hectare au fost distruse… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

