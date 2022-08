Stiri pe aceeasi tema

- Iahtul Axioma, care masoara 72,5 metri lungime, este primul dintre navele de lux vandute de cand au fost impuse restricții pentru sutele de miliardari ruși apropiați de Vladimir Putin, dupa invazia rușilor in Ucraina, scrie The Guardian.Vasul nu va fi insa vandut in beneficiul poporului ucrainean, ci…

- Volodimir Zelenski transmite un nou mesaj catre poporul ucrainean și catre Occident, prin intermediul caruia avertizeaza cu privire la planul pe care Vladimir Putin il are pentru Europa. Potrivit liderului ucrainean, țara sa este doar un teren de testare pentru ceea ce ar putea urma in alte state europene,…

- Vineri, Ucraina a calificat drept ”o proba in plus a genocidului deliberat” declaratia lui Vladimir Putin ca Occidentul vrea sa lupte impotriva Rusiei ”pana la ultimul ucrainean ” relateaza agentia EFE cu referire la Agerpres . „Nu exista niciun plan ‘colectiv al Occidentului’. Exista doar o anume armata…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, s a intalnit marti, 14 iunie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu presedintele adjunct al Radei Supreme din Ucraina, Oleksandr Korniyenko, informeaza Ministerul Apararii Nationale. Asfel, intrevederea a reprezentat o noua oportunitate de confirmare…

- Pentru europeni, razboiul incepe sa fie o banalitate in vreme ce armata lui Vladimir Putin se reorienteaza spre Kiev. La finalul saptamanii trecute, Rusia a atacat Kievul pentru prima data in mai bine de o luna. Rachetele au cazut duminica asupra capitalei Ucrainei, in timp ce trupele ruse si cele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin adoptarea unei rezolutii ONU cu privire la o ridicare a blocadei ruse in portul Odesa, cu scopul de a permite exportul cerealelor ucrainene blocate de rusi in acest port ucrainean, relateaza AFP, conform News.ro.…

- Statele Unite denunta miercuri decizia Rusiei de a facilita emiterea unor pasapoarte ruse unor locuitori din sudul Ucrainei drept o incercare de ”subjugare” a populatiei asupra careia detine controlul, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Boris Bondarev, consilier in cadrul misiunii ruse la biroul ONU de la Geneva, a renuntat la post in contextul razboiului dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei. Diplomatul rus isi explica gestul prin faptul ca „nu a fost niciodata atat de rusinat” de tara sa.