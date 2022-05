Primul hub de comunicare în sănătate din țara noastră HealthHUB este primul hub de comunicare in sanatate din Romania, care are ca scop sa creeze doar conținut despre sanatate fundamentat pe cercetari științifice, validat de medici și scris pe ințelesul tuturor. Din hub fac parte medici, jurnaliști, influenceri, platforme online, pagini de social media, creatori de conținut scris, audio și video. Ideea realizarii acestui hub a fost determinata de o realitate ingrijoratoare. Rețelele sociale abunda de fake news informații false, preluate și promovate de foarte mulți romani. Iar in perioada pandemica s-a observat o exacerbare a acestui fenomen, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Proiectul HealthHUB va oferi conținut exclusiv despre sanatate, fundamentat științific și pe ințelesul tuturor, pentru a contracara dezinformarea și a reduce deficitul de educație medicala. Medici, jurnaliști, influenceri, platforme online, pagini de social media, creatori de conținut scris, audio

