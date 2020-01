Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile cu mediul de afaceri le consider vitale pentru Executiv. Declaratia apartine premierului Ion Chicu si a fost facuta la reuniunea membrilor EBA și AmCham Moldova, desfașurata la Guvern. La eveniment au participat cca 100 de oameni de afaceri, dar și ambasadorul SUA la Chișinau, Dereck…

- Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan și Republica Moldova, țari-membre ale GUAM cauta soluții pentru identificarea cailor de simplificare a circulației oamenilor și a marfurilor în spațiul GUAM. Subiectul a fost discutat la ședința plenara a șefilor Guvernelor statelor membre GUAM, la care…

- Suntem o echipa care iși dorește sa schimbe lucrurile in Republica Moldova. Este declaratia premierului Ion Chicu, care a fost facuta in cadrul intrevederii cu George Kent, Asistentul adjunct pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Secretarului de Stat al SUA.

- Ion Chicu explica intr-un interviu oferit pentr u UNIMEDIA , care sunt condițiile in care Republica Moldova a primit cea de-a doua și daca urmeaza cea de-a treia tranșa din asistența macrofinanciara, oferita de UE, in condițiile in care au fost efectuate schimbari esențiale prin schimbarea Guvernului.

- Destramarea coalitiei dintre socialisti si blocul proeuropean ACUM in Republica Moldova nu constituie o surpriza pentru Moscova, a declarat miercuri vicepremierul rus Dmitri Kozak, in urma negocierilor pe care le-a avut in capitala Rusiei cu delegatia guvernamentala de la Chisinau condusa de premierul…

- Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, a anuntat luni ca va efectua in cursul acestei saptamani o vizita la Moscova, anunt facut intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Igor Dodon si cu sefa legislativului, Zinaida Greceanii, conform mass-media de la Chisinau, potrivit Agerpres.'Voi…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a intalnit vineri dimineata cu membrii noului cabinet de ministri condus de premierul Ion Chicu, carora le-a inmanat o foaie de parcurs, cu propuneri de decizii, si pe care i-a indemnat sa "ignore atacurile politice ale celor care au plecat', informeaza…

- Consilierul prezidential Ion Chicu este candidatul propus miercuri de presedintele Igor Dodon pentru functia de prim-ministru al Republicii Moldova, relateaza Radio Chisinau. Anuntul a fost facut de Igor Dodon intr-un briefing de presa. Decizia vine dupa ce deputatii socialisti au spus…