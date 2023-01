Primul hoţ din 2023 prins în noaptea dintre ani la Timişoara! Era cu televizorul de la casino în braţe Probabil primul individ care a intrat in noul an in Arest. Avea probabil supararile sale ca nu a primit nimic de la „aparate” sau de la pariuri! Nu s-a facut inca prima dimineata din 2023 ca polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au si reținut un barbat, in varsta de 20 de ani, banuit de savarșirea ... The post Primul hot din 2023 prins in noaptea dintre ani la Timisoara! Era cu televizorul de la casino in brate appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

