- Raiffeisen Asset Management lanseaza un nou fond de investitii - Raiffeisen Global Equity - care va investi in fonduri de actiuni si va avea diversificare la nivel global. Potrivit unui comunicat al companiei, remis duminica AGERPRES, noul fond de investitii va fi legat de ratingul ESG…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a semnat, vineri, un acord de imprumut de 47 de milioane de euro, bani cu care care compania de stat Volan va moderniza flota de autobuze, a anuntat Comisia Europeana, transmite agentia de stiri MTI, potrivit Budapest Business Journal, citate de news.ro.Imprumutul…

- BRK Financial Group (BVB: BRK), singura societate de servicii de investitii financiare listata la Bursa de Valori Bucuresti, se alatura Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).Compania este recunoscuta pentru activitatea de peste 20 de ani in piata de capital…

- Sameday, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de curierat, inaugureaza noul centru logistic, in apropierea orasului Chitila, in urma unei investitii totale de 20 de milioane de euro, arata un comunicat.

- Un etaj al Spitalului Orașenesc Zimnicea a fost predat catre CNI, pentru amenajarea unei secții de recuperare medicala in Economie / on 05/11/2019 at 11:57 / Consiliul Local Zimnicea a aprobat in sedința de lucru extraordinara de marți, 29 octombrie, un proiect de hotarare referitor la crearea unei…

- Noua sala polivalenta a Timișoarei, realizata cu bani de la Guvern, va fi construita pe locația propusa de primarie, dupa ce administrația Robu a reușit sa lamureasca statutul juridic al tututor terenurilor. Va reamintim ca municipalitatea a propus Companiei Naționale de Investiții un teren aflat langa…

- Cu procese și fara, drumurile din comuna Alexandru cel Bun sunt pe lista de prioritați a administrației locale. Sunt proiecte in derulare pe cateva strazi care n-au vazut niciodata asfalt, se fac reparații pe cateva drumuri distruse și se realizeaza accesul in zona Valea Mare, acolo unde inundațiile…