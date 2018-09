Primul focar de pesta porcina africana confirmat in judetul Giurgiu  

Stiri pe aceeasi tema

- Patru porci dintre cei 80 aflati intr-o exploatatie in comuna buzoiana Puiesti au murit, medicii sanitar-veterinari din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Buzau dispunand, joi, transmiterea de probe biologice catre

- Vineri, 24.08.2018, a fost stins un alt focar de pesta porcina africana (PPA), diagnosticat de la inceputul lunii iulie a acestui an, intr-o gospodarie din localitatea Sarauad, judetul Satu - Mare. Absenta virusului bolii a fost demonstrata de L.S.V.S.A. Satu - Mare, prin rezultatele de laborator negative,…

- Vineri, 24 august, a fost stins un alt focar de pesta porcina africana, diagnosticat de la inceputul lunii iulie a acestui an, intr-o gospodarie din localitatea Sarauad, judetul Satu Mare, arata un comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA.

- Toti porcii din com. Topalu, jud. Constanta, vor fi sacrificati preventiv Toti porcii din localitatea Topalu din judetul Constanta vor fi sacrificati azi preventiv din cauza focarelor de pesta porcina africana confirmate de specialisti. Mâine, autoritatile vor recurge la aceeasi masura…

- Pesta porcina africana face ravagii in țara. Hunedorenii sunt in alterta dupa ce focare de infecție au aparut și in județul Bihor. In Valea Jiului, autoritațile locale de la Vulcan ii informeaza pe cetațenii din localitate care sunt masurile pe care trebuie sa le ia in cazul in care dețin porci.…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Constanta. Autoritatile au dispus restrictii de circulatie si au instituit filtre la intrarea si iesirea din localitate.

- Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) a transmis vineri ca a fost depistat un nou focar de pesta porcina africana, in judetul Galati, autoritatile luand masuri pentru prevenirea raspandirii bolii, prin sacrificarea porcilor si dezinfectia exploatatiei afectate.

- Nou focar de pesta porcina africana, de aceasta data la Giurgeni, in județul Ialomița. Boala a fost confirmata in doua gospodarii, iar Autoritatea Sanitara Veterinara a impus imediat masuri preventive si carantina.