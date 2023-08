Stiri pe aceeasi tema

- 12 pacienti internati la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, judetul Buzau, Romania, au fost confirmati cu infectie cu coronavirus, autoritatile de sanatate publica declarand focar de COVID-19. Conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Buzau, 12 pacienti intrernati…

- Trei romani au murit saptamana trecuta dupa ce au contractat virusul West Nile, conform Euronews . Nu exista vaccin sau tratament antiviral specific pentru virusul West Nile, care se transmite prin ințepaturi de țanțar. Peste 10% dintre țanțarii din Romania poarta virusul, potrivit unui studiu recent…

- Romania este pe harta europeana a screeningului neonatal pentru atrofia musculara spinala (AMS), prin intermediul unui proiect -pilot realizat la nivelul a opt maternitați publice și private. Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii (CNCRNC) “Dr. Nicolae Robanescu” a derulat, incepand…

- Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania cer ca personalului medical care se comporta iresponsabil, lipsit de empatie și etica sa i se ridice licența de libera practica.

- Dupa o perioada in care platforma informatica a asigurarilor de sanatate a inregistrat erori, CNAS anunța remedierea problemelor. Medicii de familie din Cluj semnaleaza, in continuare, disfuncționalitatea sistemului informatic, in detrimentul serviciilor oferite pacienților.

- Starea de risc epidemiologic și biologic generata de pandemia de COVID-19 a incetat, miercuri, oficial, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat o hotarare in acest sens. Prin urmare, a incetat aplicabilitatea hotararii CNSU nr. 36 din 21 iulie 2020, prin care a fost instituita…

- S-a creat o ”epidemie de isterie, nu de holera”, nejustificata din punctul de vedere al specialiștilor, transmite medicul constanțean Sorin Rugina. Rugina este unul din cei doi medici rezidenți de pe litoral, care a tratat pacienții in epidemia de holera din 1978-1980. A fost momentul de debut al…