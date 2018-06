Primul festival de bere artizanală din Timișoara, gata de start Mai sunt doar cateva zile pana la prima ediție a primului festival de bere artizanala din Timișoara. TmCBF sau Timișoara Craft Beer Festival se va desfașura in weekendul 15-17 iunie 2018 in ParculRozelor. 20 de microberarii artizanale și doi producatori de cidru craft de pe tot teritoriul Romaniei se reunesc la Timișoara in cel mai […] Articolul Primul festival de bere artizanala din Timișoara, gata de start a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

