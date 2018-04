Stiri pe aceeasi tema

- BTCxChange, cea mai veche platforma de stocare si tranzactionare criptomonede din Romania, a anuntat ca se va inchide, potrivit CoinDesk. Intr-o notificare din data de 22 aprilie, cel mai vechi exchange de criptomonede din Romania le-a transmis clientilor sa isi retraga sau sa isi transfere…

- In ciuda incertitudinilor geopolitice si a volatilitatii pietei, activitatea de listari publice initiale de la nivel global (IPO) a inregistrat o creștere puternica in primele trei luni ale anului 2018. Astfel, piața globala a listarilor publice inițiale a atras 42,8 miliarde dolari in primul trimestru…

- Organizațiile de patroni din Romania, alte ONG-uri și instituții publice locale sau centrale pot sa se inscrie pentru o importanta competiție a Uniunii Europene dedicata organizațiilor care susțin antreprenoriatul - European Enterprise Promotion Awards 2018.

- Parlamentul Romaniei a adoptat luni, la finalul ședinței solemne dedicate celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, o declarație prin care "dorința acelor cetațeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor doua state" este considerata "pe deplin legitima" și in care se afirma ca "Romania…

- Patru echipe de liceeni vor reprezenta Romania la Campionatului Mondial de Robotica din Detroit, Statele Unite. In competitia nationala s-au intrecut, in total, 90 de echipe, formate din 1.200 de elevi, din intreaga tara. Iata echipele castigatoare.

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacanțele in Romania si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajații și le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma online de beneficii extrasalariale din Romania. In medie,…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa, la Targul de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Până în…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit ZF, citat de go4it.ro.