- Piata de investitii imobiliare din Romania a inregistrat anul trecut tranzactii de aproape 900 de milioane de euro, asemanator cu 2020. In ciuda contextului pandemic, retailul a reintrat in vizorul investitorilor locali si internationali in ultimul trimestru din 2021.

- Aproape 1.000 unitați de cazare vor fi finalizate pe piața din Romania, in anul 2022, potrivit IBC Focus, companie care monitorizeaza șantierele la nivel național. Este vorba despre proiecte care au fost identificate in ultimele șase luni, aflate inainte de execuție, construcție și amenajare. Cele mai…

- Vedem lunar indici de prețuri ale locuințelor din Romania, in special pentru orașele mari, dar de cele mai multe ori ne raportam la prețurile solicitate, la prețurile de listare la vanzare a unei proprietați, dar realitatea data de prețurile de...

- Antreprenorul Raul Ciurtin din Alba, mutare pe piața imobiliara din Cluj. A cumparat o fabrica de medicamente, pentru teren Omul de afaceri din Alba, Raul Ciurtin, a facut o noua mutare pe piața imobiliara. Este vorba despre o investiție la Cluj, respectiv intr-o fabrica de medicamente. Hexagon Retail…

- Cel mai mare hotel din Romania va fi transformat in bloc pentru locuințe ca urmare a lipsei turiștilor. Ionuț Negoița, fratele primarului secctorului 3, Robert Negoița, este proprietarul Rin Grand Hotel.

- Piata de investitii imobiliare se afla pe trend crescator in ultimii trei ani, nefiind influentata de pandemie, iar volumul total al investitiilor de pe piata imobiliara din Romania a fost de 919,45 milioane de euro in 2021, in crestere cu 4% fata de anul precedent, potrivit unui studiu realizat…

- Volumul total al investitiilor de pe piata imobiliara din Romania a fost de 919,45 milioane de euro in 2021, in crestere cu 4% fata de anul precedent, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, conform Agerpres. "Anul 2021 a fost un an excelent pe piata investitiilor imobiliare…

- Record de imobile care și-au gasit proprietar anul trecut in Romania. In total, au fost vandute aproape 700 de mii de apartamente, case sau terenuri. Numarul tranzacțiilor imobiliare este cu aproape 14% mai mare comparativ cu 2020, in ciuda scaderii din ultimele trei luni din an.