- Luni, 7 februarie 2022, a fost ultima zi din cantonamentul desfașurat la Lara, in Turcia, in care colectivul tehnic le-a pregatit fotbaliștilor de la FC Petrolul doua antrenamente, așa cum noteaza siteul oficial al clubului gazarilor. De marți, de pe 8, urmeaza o serie de trei meciuri-test in tot atatea…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a acuzat joi Germania ca blocheaza livrarea de armament occidental catre armata ucraineana confruntata cu amenintarea rusa, relateaza agentia EFE. „Am cerut guvernului german sa inceteze blocarea livrarilor de armament dinspre alte tari. Ii cerem sa…

- Ripensia a invins astazi cu 7-1 divizionara C Avantul Periam. A fost al doilea amical pentru banateni, dupa 2-2 cu Comlosu Mare, iar de maine Ripi se va antrena in Antalya. Au marcat: Telescu (min. 12-autogol), Golda (min. 20), Ivancevic (min. 38), Ene (min. 50-penalty), Matiș (min. 73), Piftor (min.…

- Actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat Foto: Alex Lancuzov Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, în sedinta de vineri, hotarârea nr. 5 privind actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, lista urmând…

- Fotoreporterul Libertatea Eli Driu a fost bruscata de trei barbați care il flancau pe primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, la ieșirea din Curtea de Apel București. Ziarul condamna astfel de ieșiri. Venit la Curtea de Apel București pentru ultimul cuvant in dosarul Colectiv, primarul Cristian…

- ​Un prim zbor cu irakieni evacuați din Belarus este programat pentru joi, potrivit ambasadorului irakian de la Moscova citat de agenția de presa rusa RIA. Aceștia ar urma sa fie repatriați, in contextul in care mii de migranți sunt in continuare blocați la frontiera dintre Belarus și UE.Ambasada…

- Alte 977 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 1-Turcia, 1-Irlanda, 1-Italia, 1-Germania, 1-Marea Britanie. Numarul total de teste efectuate – 7479, dintre care 4805 teste…

- Tricolorii antrenați de Adrian Vasai au invins cu 5-0 reprezentativa din San Marino, dupa ce in primul meci au trecut de Letonia, scor 1-0. Naționala U19 joaca zilele acestea in prima faza a calificarilor la Campionatul European din 2022, in cadrul unui turneu gazduit de Turcia. ...