Primul elev infectat cu COVID-19 de la reluarea cursurilor. Este de la o Șacoala Gimnazială din sectorul 6 Este vorba de un copil din ciclul primar de la Școala 172 Sf. Andrei din sectorul 6 al Capitalei. Copilul s-a simțit rau, marți, și nu a mai venit la școala. Astazi testul efectuat a indicat prezența virusului SARS COV 2. Acesta este primul caz de infectare cu coronavirus in randul elevilor dupa redeschiderea școlilor […] The post Primul elev infectat cu COVID-19 de la reluarea cursurilor. Este de la o Șacoala Gimnaziala din sectorul 6 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

