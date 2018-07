Primul drum asfaltat din Ciudanovita, gata in 18 luni „Drumul a fost o prioritate pentru mine, atunci cand am ajuns la Primarie, si ma bucur ca proiectul se va realiza in urmatoarele luni. Pe de alta parte, imi doresc, si fac deja demersuri in acest sens, pentru a prelua in administrarea Primariei si cei 14 kilometri din DJ 573, pe care vreau sa-i depun pe o linie de finantare. Nu stiu exact pe ce, fie pe Programul National pentru Dezvoltare Locala, pe fonduri europene sau pe Compania Nationala de Investitii. Insa, vom stabili la momentul potrivit si acest aspect“, ne-a declarat Dorian Nebunu, primarul comunei Ciudanovita. Dupa inchiderea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost aproape 5 ore de joc in care Mihai Bolintiș s-a confruntat cu șahiști de toate generațiile din Reșița, Caransebeș si Bocșa. A reușit sa obțina 44 de victorii din 55, 8 partide s-au incheiat remiza, iar in 3 meciuri a pierdut. „Acest eveniment mi-a facut o bucurie deosebita și, de…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Sportiva in varsta de 24 de ani a participat la competiția internaționala „China Open” și a obținut medalia de aur dupa ce a caștigat toate cele cinci meciuri. Alina a mai cucerit recent medalia de argint la Campionatul European de lupte din Rusia. Aceasta este fosta sportiva descoperita…

- Progresul Ezeriș este campioana in Liga a V-a de fotbal, pe zona Reșița. Jucatorii din Ezeriș se pregatesc acum, pentru primul sezon in Liga a IV-a. Pe stadionul Gloria din Reșița, Progresul a jucat ultimul meci din actualul campionat și a primit o cupa din partea Asociației Județene de Fotbal. Progresul…

- Chiar daca aparent numarul lor este redus, in realitate, procedurile de urmat anual au facut ca niciunul dintre cele de anul acesta sa nu fie derulat in primul trimestru. Potrivit reprezentantilor AJOFM, tinand cont de cerintele pietei muncii, doua din cele trei cursuri au fost pentru ingrijitor…

- Pacienții au fost neplacut surprinși de anunțul pe care l-au gasit pe ușa Centrului de permanența, semnat de dr. Bratosin, prin care erau informați ca „Incepand cu data de 8 iunie 2018, la Centrul de permanența Bozovici activitatea se suspenda pe perioada nedeterminata”. Cel mai probabil,…

- O avertizare imediata, de tip now-casting, a fost emisa cu doua ore mai devreme, la ora 12, de ANM și a vizat mai multe localitați carașene. Este vorba de Reșița, Caransebeș, Carașova, Constantin Daicoviciu, Paltiniș, Buchin, Tarnova, Copacele, Brebu, Valiug, Brebu Nou. Fenomenele vizate:…

- Potrivit declaratiilor acestuia, pana la 24 aprilie au fost depuse un numar de 12.655 de cereri, inregistrandu-se o imbunatatire a prezentei fermierilor la centrele APIA, comparativ cu perioada de inceput a campaniei. De precizat si ca cererile preluate pana in aceasta saptamana sunt pentru…