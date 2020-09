Primul dosar penal pentru fraudă la vot. Un bărbat a votat de două ori, folosind și buletinul concubinei Potrivit politistilor, barbatul este din comuna Colonesti, dar cu reședința in comuna Cungrea. El s-a prezentat la o secție de votare din Cungrea, unde ar fi votat folosind actul de identitate al concubinei sale. Ulterior, barbatul s-a prezentat la o alta secție de votare, unde a votat folosind propria carte de identitate. „Echipa operativa din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-a deplasat de indata la fața locului pentru a stabili situația de fapt. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de frauda la vot”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

