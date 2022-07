Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General din autoproclamata Republica Populara Donetk (RPD) a anuntat ca a trimis in instanta primul dosar penal impotriva membrilor batalionului nationalist ucrainean Azov, scrie Rador citand postul de radio spaniol COPE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorul general al Rusiei tocmai a cerut Curții Supreme sa recunoasca Regimentul Azov din Ucraina drept „organizație terorista”, potrivit Interfax. Solicitarea a avut loc in ziua predarii luptatorilor ucraineni ascunși in uzina siderurgica Azovstal, ultimul bastion al apararii ucrainene din Mariupol.…

- UPDATE 22:21 - Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri ca situația politica interna din țara este stabila și a respins acuzațiile potrivit carora președintele rus Vladimir Putin ar intenționa sa declare legea marțiala.UPDATE 21:36 - AIEA neaga dezvoltarea armelor nucleare…

- Armata rusa și cea a autoproclamatei Republici Populare Donețk („DNR”) au luat cu asalt uzina „Azovstal” din Mariupol. Informația a fost publicata de presa rusa. Potrivit RIA Novosti, pe teritoriul uzinei se aud focuri de arma și se vede un fum dens. Ministerul rus al Apararii a acuzat batalionul Azov…

- La uzina Azovstal din Mariupol, ultimele forțe ucrainene care continua sa țina piept rușilor aparțin batalionului Azov. Cunoscut mai ales pentru originile sale ”neonaziste”, acest batalion de voluntari, acum integrat in armata, s-a remarcat și prin calitațile sale militare. Președintele Ucrainei, Volodimir…

- Aiden Aslin, in varsta de 28 de ani, și Shaun Pinner, in varsta de 48 de ani, au fost capturați in urma cu doua saptamani in timp ce aparau Mariupol, din sud-estul Ucrainei. Cei doi ar putea fi pedepsiți cu moartea pentru crimele lor, avertizeaza procurorul așa-numitei Republici Populare Donețk. Procurorul…

- Oficialii ucraineni au anunțat ca vineri este planificata o operațiune pentru a scoate civilii din fosta oțelarie Azovstal, potrivit cabinetului președintelui Zelenski. Serghii Volyna a declarat pentru CNN ca nu știe detalii despre pregatiri. El a lansat miercuri un nou apel disperat catre liderii internaționali…

- In timp ce liderul cecen Kadirov se batea cu caramida in pectorali ca azi, Azovstal, ultimul punct de rezistența al Ucrainei in Mariupol, cade cu siguranța, in timp ce oficialii ucraineni afirma ca forțele lor de lupta sunt inca pe poziții și ultima reduta din Mariupol, combinatul siderurgic Azovstal,…