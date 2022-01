Primul domeniu schiabil din România ce conectează 6 locații – Ski Harghita Sezonul de schi e in plina desfașurare și pentru pasionații acestui sport calitatea serviciilor oferite de domeniile schiabile este esențiala, in acest sens demersurile Consiliului Județean Harghita prin ADI Harghita au prins contur prin dezvoltarea #SkiHarghita, prima regiune de schi din Romania, care in prezent include 12 partii de schi din 6 locații. Accesul pe aceste partii se va putea face de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Consiliului Județean Harghita prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita a dezvoltat prima regiune de schi din Romania, care include 12 partii de schi in 6 locații. Partiile de schi pe care se va putea face accesul cu aceeasi cartela de sambata, 22 ianuarie, se afla pe o raza de 100 de kilometri,…

- Accesul pe 12 partii din Harghita, aflate in sase locuri diferite ale judetului, se va putea face, de sambata, pe baza unei singure cartele, a informat joi Biroul de Presa al Consiliului Judetean (CJ). Partiile de schi pe care se va putea face accesul cu aceeasi cartela se afla pe o raza de…

