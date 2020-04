Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a transmis, sambata seara, un mesaj mobilizator de Paște, in contextul cea mai importanta sarbatoare creștina este marcata anul acesta de pandemia COVID-19, care forțeaza familiile sa stea separate. Regina Elisabeta a II-a, conducatorul oficial al Bisericii Anglicane, a spus…

- Regina Elisabeta a II-a i-a urat prim-ministrului Boris Johnson ''o insanatosire grabnica si deplina'' si i-a trimis un mesaj de sustinere logodnicei sale insarcinate si familiei lui, relateaza Reuters, citata de Agerpres. "Regina i-a trimis un mesaj lui Carrie Symonds si familiei Johnson", a anuntat…

- Intr-un discurs istoric televizat, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a multumit duminica personalului din sistemul sanitar care lupta impotriva pandemiei, precum si britanicilor care stau in casa pentru a evita raspandirea coronavirusului. „Vom invinge, iar aceasta victorie va fi a fiecaruia…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii s-a adresat duminica seara populației, in al cincilea discurs susținut in cei 68 de ani de domnie. Cel mai longeviv monarh in viața și-a inceput cuvantarea televizata vorbind despre „un moment de intrerupere in viața țarii noastre” și despre un moment tot mai ”provocator”…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a ținut azi un discurs special la televiziunea britanica, legat de pandemia de coronavirus. Este doar a cinea oara in istorie cand Regina se adreseaza cetațenilor din Marea Britanie și Commonwealth. Celelalte dați au fost: in 2012, la aniversarea de 60 de ani…

- Palatul Buckingham a anuntat miercuri ca regina Elisabeta a II-a este intr-o stare de sanatate buna, la doar cateva zeci de minute dupa aparitia publica a informatiei potrivit careia prințul Charles, fiul sau cel mare, a fost pozitiv cu coronavirus. Citeste si Printul Charles, 71 de ani, a…

- Decizia luata de Prințul Harry și de Meghan Markle de a se indeparta de familia regala și de a fi independenți financiar continua sa faca valva in Marea Britanie. Mai mult de atat, Prințul Harry ar urma sa-i dea explicații fața-n fața Reginei Elisabeta a II-a, in timp ce Meghan Markle ar putea sa intervina…