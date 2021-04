Presedintele american Joe Biden isi sustine miercuri in Camera reprezentantilor primul discurs in fata camerelor reunite ale Congresului in conditii foarte diferite de cele ale zecilor de discursuri similare ale predecesorilor sai la care a asistat de-a lungul deceniilor de cand ocupa functii publice, relateaza Reuters.



La eveniment vor participa putin peste 200 de persoane, in majoritate legislatori plus cativa reprezentanti ai executivului si membri de familie, toti purtand masti si respectand distanta fizica, in conditiile in care pandemia cu noul coronavirus inca provoaca probleme…