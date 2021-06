Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Danny Makkelie va conduce la centru meciul Turcia – Italia, primul de la editia din acest an a Campionatului European de fotbal, potrivit news.ro. Partida se va disputa vineri, de la ora 22.00, pe Stadionul Olimpic din Roma. Citește și: Contra-informațiile militare MOBILIZATE…

- Selectionerul Mirel Radoi a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca meciul amical cu Anglia va fi unul interesant, care poate fi numit “un moment al revansei”, potrivit news.ro. “Partida trebuia sa se dispute pe alt stadion si dupa aceea, cand am aflat de schimbare, chiar glumeam…

- Golul victoriei lui FC Voluntari a fost reusit de Betancor. FC Viitorul a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a treia a turneului play out din Liga 1, intalnind in deplasare FC Voluntari.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0 1 0 .Golul a fost marcat de Betancor, in minutul 28. Echipa…

- Arbitrul Sebastian Coltescu va conduce la centru meciul Astra Giurgiu - Dinamo, care va avea marti, in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei. Coltescu va fi ajutat de Daniel Mitruti si George Neacsu, potrivit news.ro. Rezerva va fi Adrian Cojocaru, iar observatori Alexandru Deaconu…

- Suporterii lui Dinamo pregatesc un moment unic la meciul cu Academica Clinceni, din ultima etapa a sezonului regulat. Vor urmari partida dintr-un balon ridicat deasupra stadionului. Dinamo - Clinceni este liveTEXT AICI, de la ora 20:30 Pandemia de coronavirus ține in continuare stadioanele inchise.…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a remizat miercuri seara, cu Țarile de Jos, 1-1, in partida de debut de la Euro 2021. A fost un punct pentru care tricolorii au fost nevoiți sa alerge mult, la propriu, conform masuratorilor GPS realizate. In total, jucatorii romani au alergat 110,25 kilometri.…

- Florinel Coman (22 de ani) a rezistat doar 10 minute in partida dintre Romania și Macedonia de Nord, debutul in preliminariile Campionatului Mondial. Meciul dintre Romania și Macedonia de Nord va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. Partida va avea fluierul de start la ora 21:45. Florinel Coman a fost…

- Volei Alba Blaj se afla in fața unui nou moment istoric. Campioana Romaniei va intalni miercuri, la Targu Mureș, de la ora 18:00, echipa turca Sistem9 Yesilyurt Istanbul, in manșa tur a finalei Cupei Challenge la volei feminin. Partida va transmisa, in direct, de Digisport 4. Meciul retur va avea loc…