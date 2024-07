Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a izbucnit intre producatorii localu si colosul Kaufland. Neințelegerile au ajuns in cadrul Comisiei de Abuzuri, dar și la nivelul Comisiei Economiei din Senatul Romaniei.Cum se apara Kaufland de acuzațiile pentru care sufera sute de mii de romani!

- Claudio Ranieri va parasi functia de antrenor al echipei italiene Cagliari, de comun acord, a anuntat, marti, clubul din Serie A, in timp ce presa locala a relatat ca tehnicianul de 72 de ani se va retrage din fotbal, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Directorul inchisorii La Modelo, una dintre principalele unitati penitenciare din Columbia, a fost asasinat joi la Bogota, dupa ce primise amenintari cu moartea de la detinuti, a anuntat presedintele tarii, Gustavo Petro.

- Premierul polonez Donald Tusk a anuntat joi ca a primit amenintari dupa tentativa de asasinare a omologului sau slovac Robert Fico, un website de stiri polonez sustinand ca masurile de protectie a sefului executivului polonez vor fi consolidate, transmite Reuters.

- Miliardarul german disparut in Alpi, și-ar fi inscenat moartea și ar fi fugit in Rusia. Fostul șef al holdingului german Tengelmann (include OBI, Kaiser's) Karl-Erivan Haub a disparut in aprilie 2018, cand se afla in vacanța in stațiunea Zermatt din Alpi. La inceput, miliardarul a fost declarat disparut,…