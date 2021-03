Deputatul Aliantei USR PLUS Tudor Benga a criticat, marti, în plenul Camerelor reunite, adoptarea bugetului pe anul 2021 fara amendamente, într-un "an pandemic", apreciind ca "Parlamentul joaca an de an aceeasi opereta", ceea ce trebuie schimbat.



Tudor Benga a cerut, de la microfon, o interventie pe procedura în baza articolului 102 din Regulamentul comun coroborat cu articolul 152 din Regulamentul Camerei Deputatilor.



"Legea bugetului de stat este probabil cea mai importanta lege pe care o votam ca parlamentari, în decursul unui an…