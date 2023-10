Stiri pe aceeasi tema

- Preturile locuintelor au inregistrat scaderi, in UE, in trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele colectate prin Indicele preturilor locuintelor, publicate de Oficiul European de Statistica.

- Preturile locuintelor au scazut cu 1,7% in zona euro si cu 1,1% in UE, in trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele colectate prin Indicele preturilor locuintelor, publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este prima scadere anuala din primul…

- Preturile locuintelor in cele 27 de state membre ale UE au crescut cu 0,3% in trimestrul doi din 2023, comparativ cu primele trei luni ale anului, dar au scazut cu 1,1% fata de trimestrul doi din 2022, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Preturile locuintelor in cele 27 de state membre ale UE au crescut cu 0,3% in trimestrul doi din 2023, comparativ cu primele trei luni ale anului, dar au scazut cu 1,1% fata de trimestrul doi din 2022, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In schimb, chiriile au…

- Preturile locuintelor din Uniunea Europeana au scazut cu 0,7% in primul trimestru din 2023, comparativ cu trimestrul patru din 2022, dar chiriile au crescut cu 0,9%, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Este a doua scadere trimestriala consecutiva a preturilor…

- Preturile locuintelor in Uniunea Europeana au scazut cu 0,7% in primul trimestru din 2023, comparativ cu trimestrul patru din 2022, in timp ce chiriile au crescut cu 0,9%, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.Este a doua scadere trimestriala…

- Preturile locuintelor in Uniunea Europeana au scazut cu 0,7% in primul trimestru din 2023, comparativ cu trimestrul patru din 2022, in timp ce chiriile au crescut cu 0,9%, conform datelor publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) și citate de Agerpres.

- Preturile locuintelor in Uniunea Europeana au scazut cu 0,7% in primul trimestru din 2023, comparativ cu trimestrul patru din 2022, in timp ce chiriile au crescut cu 0,9%, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).