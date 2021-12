Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat primul deces al unui pacient din Marea Britanie infectat cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2.„Da, din nefericire Omicron produce spitalizari si din nefericire avem confirmarea ca cel putin un pacient a murit din cauza variantei Omicron.

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a decis ca toate persoanele care intra in tara trebuie sa se testeze pentru COVID-19, inclusiv cele vaccinate, masura fiind menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului, al caror numar continua…

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost depistate in Marea Britanie, a anuntat, sambata, ministrul sanatatii, Sajid Javid. Tot mai multe țari europene raporteaza primele cazuri suspecte sau chiar confirmate cu noua varianta sud-africana a coronavirusului, Omicron.…

- Marea Britanie ar putea impune personalului din sanatate sa fie vaccinat complet impotriva COVID-19, a anunțat secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, relateaza Reuters. Oficialul englez a declarat pentru Sky News ca vaccinurile obligatorii pentru salariații din sanatate ar contribui…

- Incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti nu mai pot intra in Regatul Unit doar in baza cartii de identitate. Ministerul Afacerilor Externe anunța ca de la aceasta data, pot intra in Marea Britanie si Irlanda de Nord exclusiv in baza pașaportului valabil. Modificarile au loc ca urmare…

- Dupa mai multe saptamani de zvonuri, premierul britanic Boris Johnson si-a remaniat, miercuri, guvernul, inlocuindu-i pe ministrii sai cei mai criticati, pentru a forma o „echipa caștigatoare” pentru perioada post-pandemie. Dupa un an si jumatate de criza provocata de epidemia de COVID-19, foarte dureroasa…